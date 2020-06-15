Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса 

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев

«По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей», — заявил Воробьев. По его словам, области придется отказаться от ряда масштабных проектов, даже несмотря на помощью из федерального бюджета.

Губернатор заверил, что расходы на социальные выплаты, льготы и другие виды поддержки в Подмосковье урезаны не будут. Но придется сократить капитальные вложения, а также траты на благоустройство и госзакупки. Приоритетом для оказания поддержки станут предприятия с большим числом работников, подытожил Воробьев.