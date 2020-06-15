Экономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals 

Стоимость нефти марки Urals составит $35-50 долларов за баррель, в среднем за год это сырьё будет стоить $50-55, считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко

По мнению эксперта, такой диапазон цен позволит сдержать экспансию сланцевой нефти из США. А падение стоимости, зафиксированное несколько месяцев назад, можно считать практически отыгранным, передаёт ПРАЙМ.

При рынках, залитых деньгами от Трампа, ЕЦБ и премьера Японии Синдзо Абэ , полагаю, что она будет колебаться от $35 до $50 за баррель, в среднем за год будет на уровне $50–55 за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, — дал прогноз Тищенко.

Также он отметил, что стремительное восстановление ситуации на биржах Европы и США является свидетельством преодоления кризиса экономик мира.

Как писал NEWS.ru ранее, американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в июне 2020 года получат от России рекордные девять миллионов баррелей российской нефти Urals. Сейчас в Соединённые Штаты направлены 10 танкеров с нефтью: два из Новороссийска и восемь из Усть-Луги.