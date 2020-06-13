Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом в связи с недавним предоставлением стране очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте агентства.

"Главным фактором для принятия решения о повышении рейтинга до B3 является смягчение стоящих перед Украиной вызовов, связанных с привлечением займов в краткосрочной перспективе, и гарантии, ослабившие последнее время ее уязвимость перед внешними факторами, в связи с объявлением о новой программе финансирования со стороны Международного валютного фонда", — поясняет свое решение агентство Moody's.

Оно также отмечает, что повышение рейтинга отражает ожидание того, что заключение соглашения с МВФ в рамках новой кредитной программы станет гарантией продолжения реформ, проводившихся на Украине в последние годы.

По шкале агентства Moody's рейтинг Caa1 означает задолженность низкого качества, связанную с очень высоким кредитным риском, в то время как более высокий рейтинг B3 означает задолженность спекулятивного уровня с высоким кредитным риском.

Одновременно Moody's вновь подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга на 3 млрд долларов по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне "Ca". Агентство отмечает, что правительство России подало иск против Украины о выплате этого долга в английский суд, который должен рассмотреть его.