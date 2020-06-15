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Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года 

Прайм и ещё 1 57 минут назад
Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года
Фото: Reuters
Добыча нефти в Венесуэле упала до самого низкого уровня за 75 лет, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ национальной компании страны PDVSA.
"Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA снизила в среду свои оценки добычи до 374 тысяч баррелей в сутки, до уровня, невиданного с 1945 года", — пишет Блумберг.
Согласно данным агентства, компания оценивает собственные объемы добычи на 57% ниже запланированных.
Блумберг отмечает, что подобное снижение является результатом санкций со стороны США, которые отпугнули большинство мировых покупателей от венесуэльской нефти, что привело к переизбытку сырья в хранилищах. Это в свою очередь заставило PDVSA останавливать добычу по всей стране.
Согласно источникам, на этой неделе PDVSA закрыла нефтяные месторождения в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, отгружающих нефть в этих районах.
Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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