Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года 

Добыча нефти в Венесуэле упала до самого низкого уровня за 75 лет, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ национальной компании страны PDVSA.

"Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA снизила в среду свои оценки добычи до 374 тысяч баррелей в сутки, до уровня, невиданного с 1945 года", — пишет Блумберг.

Согласно данным агентства, компания оценивает собственные объемы добычи на 57% ниже запланированных.

Блумберг отмечает, что подобное снижение является результатом санкций со стороны США, которые отпугнули большинство мировых покупателей от венесуэльской нефти, что привело к переизбытку сырья в хранилищах. Это в свою очередь заставило PDVSA останавливать добычу по всей стране.

Согласно источникам, на этой неделе PDVSA закрыла нефтяные месторождения в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, отгружающих нефть в этих районах.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.