Польша выдвинула условие России по газу 

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«Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую цену», — заявил политик.

По его словам, нельзя думать в «категориях страха» об энергетической зависимости от России, когда дело касается экономической выгоды.

Качиньский отметил, что Польша может продолжить закупки газа у России, но в основе экономического сотрудничества не должен «лежать шантаж».

МИД РФ заявили, что Варшава потеряет доходы, если изменит схему транзита российского газа. При этом у Москвы есть альтернативы польскому маршруту.