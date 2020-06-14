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Польша выдвинула условие России по газу 

Майк Габриелян и ещё 1 30 минут назад
Польша допускает покупку газа у России, если ей предложат «хорошие цены». Об этом заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает «Радио Sputnik».
«Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую цену», — заявил политик.
По его словам, нельзя думать в «категориях страха» об энергетической зависимости от России, когда дело касается экономической выгоды.
Качиньский отметил, что Польша может продолжить закупки газа у России, но в основе экономического сотрудничества не должен «лежать шантаж».
В МИД РФ заявили, что Варшава потеряет доходы, если изменит схему транзита российского газа. При этом у Москвы есть альтернативы польскому маршруту.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Корейба назвал современную Польшу «одним большим памятником российским политическим неудачам».
Экономика , Видео , Ярослав Качиньский , МИД , Партия "Право и справедливость"
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