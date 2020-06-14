Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.50
$
69.40
78.80
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.70
77.20
Индексы и котировки Brent
39.04
+0.28 Золото
1729.65
+0.00 РТС
1238.11
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
12.06
1.1256
+0.0159
29.05
1.1097
09.06
01.06
18.05

Экономист предупредил о серьезном падении доходов россиян. Как это произойдет 

Ura.Ru 1 час назад
Доходам россиян предрекли падение
Фото: РИА Новости
Доходы россиян упадут во втором и третьем квартале, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. В разговоре с URA.RU аналитик объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.
Прогноз Центра развития Высшей школы экономики, что во втором квартале этого года доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20%, вполне может сбыться, уверен эксперт. Однако падение доходов россиян, по его словам, может быть сглажено за счет сотрудников, работающих в государственных или квазигосударственных организациях, устойчивых к кризису. «Пока непонятно, как отреагирует безработица. Часть предприятий не переживет пандемию, но какая часть, неясно, так как еще не везде отменили ограничения», — уточняет Хестанов.
Он также отметил, что к падению доходов приведет не только рост безработицы, но и сокращение премиальной части зарплат. Доходы россиян также зависят от сферы, в которой они трудятся. Там, где будет происходить энергичное восстановление спроса, зарплаты останутся на том же уровне, уверен собеседник агентства. Падение потребительской активности, как он считает, сказывается на всей экономике. Тем временем ждать ее повышения не приходится, так как расходы сократили не только люди, у которых упали доходы, но и те, у кого доходы в порядке. Люди стали больше экономить и откладывать на «черный день», подчеркнул экономист.
Еще один фактор, который отразится на падении доходов, это ослабление рубля, отмечает Хестанов. Согласно его прогнозу, после 1 июля российская валюта может утратить свои позиции, которые поддерживались искусственно за счет вливаний из Фонда национального благосостояния. «Это снизит доходы граждан из-за подорожания импортных товаров. В этой отрасли начнутся сокращения и закрытие связанного с импортом бизнеса», — предупреждает эксперт. Он также уверен, что рост безработицы и падение доходов усилится после того, как компании, не пережившие пандемию, смогут юридически обанкротиться.
Ранее в Минэкономразвития составили прогноз, согласно которому доходы россиян в 2020 году упадут на 3,8%, а уровень безработицы вырастет до 5,7%, напоминает телеканал 360.
Видео дня. Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Ura.Ru: последние новости
Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета В Кремле ответили на планы США ужесточить санкции против России В Кремле ответили на планы США ужесточить санкции против России В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет
Комментарии 8
Экономика , Сергей Хестанов , ВШЭ , Минэкономразвития , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дали советы по выбору страховки к ипотеке
Россиянам дали советы по выбору страховки к ипотеке
Польша выдвинула условие России по газу
Польша выдвинула условие России по газу
Минск сообщил о признаниях делу «дочки» Газпрома
Минск сообщил о признаниях делу «дочки» Газпрома
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении
Россиянам предложили повысить минимальную зарплату
Россиянам предложили повысить минимальную зарплату
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение