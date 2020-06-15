Счетная палата выявила нарушения у трех госведомств

Все новости на карте

«Почти две трети от этой суммы (650,1 млн рублей) приходится на Минсельхоз», — отмечается в сообщении ведомства.

В частности, системные нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов оцениваются в 216,4 млн рублей.

На 250,5 млн рублей выявлены нарушения в 2019 году у Росрыболовства, многие из которых в сфере закупок. Проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов.

Также имели место ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий агентства, которые относятся к объектам культурного наследия. По отдельным нарушениям Счетная палата подготовила информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу . О нарушениях на сумму 2,9 млн рублей будет сообщено в Генпрокуратуру , передает РБК.

В Россельхознадзоре Счетная палата отметила ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема.