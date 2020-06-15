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Счетная палата выявила финансовые нарушения у трех госведомств 

BFM.RU и ещё 15 2 часа назад
Счетная палата выявила нарушения у трех госведомств
Фото: РИА Новости
Счетная палата (СП) выявила в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на 900,7 млн рублей, передает ТАСС.
«Почти две трети от этой суммы (650,1 млн рублей) приходится на Минсельхоз», — отмечается в сообщении ведомства.
В частности, системные нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов оцениваются в 216,4 млн рублей.
На 250,5 млн рублей выявлены нарушения в 2019 году у Росрыболовства, многие из которых в сфере закупок. Проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов.
Также имели место ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий агентства, которые относятся к объектам культурного наследия. По отдельным нарушениям Счетная палата подготовила информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу. О нарушениях на сумму 2,9 млн рублей будет сообщено в Генпрокуратуру, передает РБК.
В Россельхознадзоре Счетная палата отметила ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема.
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Экономика , Россельхознадзор , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , ФАС , Минсельхоз , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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