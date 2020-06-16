Курс доллара: что будет с рублем в конце года 

Глава «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил, что к концу 2020 года у российской валюты есть шанс пойти в рост: курс доллара может упасть примерно до 66 рублей.

Эксперт напомнил, что еще в марте национальная валюта находилась около отметки в 66 рублей за доллар, но из-за развала сделки ОПЕК+ и обрушения нефтяных цен курс доллара поднимался до 80 рублей. К началу июня 2020-го доллар подешевел, курс опустился ниже 70 рублей, но с 11 июня рубль снова начал сдавать позиции.

По мнению Тищенко, к концу года ситуация может измениться и нацвалюта закрепиться на уровне в 66 рублей за доллар. При таком показателе, а также цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета в РФ в 2020 году будет около пяти процентов ВВП.

Как писал «Рамблер», о долларе по 66 рублей ранее говорил эксперт UBS Майкл Боллигер, а еще более позитивный прогноз сделал Владимир Кравчук из «Газпромбанка»

По его мнению, уже в июне доллар подешевеет до 67–67,35 рублей, а к концу года — до 60 рублей.