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Курс доллара: что будет с рублем в конце года 

Мария Иванова и ещё 15 14 минут назад
Курс доллара: что будет с рублем в конце года
Фото: РИА Новости
Глава «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил, что к концу 2020 года у российской валюты есть шанс пойти в рост: курс доллара может упасть примерно до 66 рублей.
Эксперт напомнил, что еще в марте национальная валюта находилась около отметки в 66 рублей за доллар, но из-за развала сделки ОПЕК+ и обрушения нефтяных цен курс доллара поднимался до 80 рублей. К началу июня 2020-го доллар подешевел, курс опустился ниже 70 рублей, но с 11 июня рубль снова начал сдавать позиции.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
По мнению Тищенко, к концу года ситуация может измениться и нацвалюта закрепиться на уровне в 66 рублей за доллар. При таком показателе, а также цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета в РФ в 2020 году будет около пяти процентов ВВП.
Как писал «Рамблер», о долларе по 66 рублей ранее говорил эксперт UBS Майкл Боллигер, а еще более позитивный прогноз сделал Владимир Кравчук из «Газпромбанка».
По его мнению, уже в июне доллар подешевеет до 67–67,35 рублей, а к концу года — до 60 рублей.
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Комментарии 1
Экономика , Цена на нефть , Обвал рубля , Прогноз эксперта , Сергей Тищенко , Владимир Кравчук , Газпромбанк , Доллар
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