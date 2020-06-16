Восстановление экономики Китая ускорилось

Восстановление экономики Китая, двигателем которого является производственный сектор, ускорилось в мае, так как потребители начали совершать крупные покупки. Это спровоцировало повышение цен на жилье, а также повлекло за собой рост продаж автомобилей, заставив экономистов пересмотреть прогнозы роста второй по величине экономики мира.

Официальные экономические данные Китая, опубликованные в понедельник, свидетельствовали об улучшении ситуации в различных областях, в том числе на рынке труда. Перспективы мировой экономики стали более позитивными на этом фоне, хотя большинству развитых экономик мира грозит рецессия, а опасения относительно второй волны пандемии в Китае усиливаются.

Безработица в городах Китая в мае снизилась до 5,9% с 6,0% в апреле, тогда как в феврале показатель достиг рекордных 6,2%.

Промышленное производство Китая, индикатор производства в обрабатывающей промышленности, горнодобывающем секторе и секторе коммунальных услуг, выросло в мае на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после увеличения на 3,9% в апреле. Об этом в понедельник сообщило Национальное бюро статистики Китая.

Розничные продажи и инвестиции в основной капитал, несмотря на ослабление по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, продолжали подавать сильные сигналы об улучшении ситуации.

Розничные продажи в Китае в мае упали на 2,8% по сравнению с маем предыдущего года, тогда как в апреле их сокращение составило 7,5%. Продажи автомобилей при этом выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым значительным повышением индикатора более чем за два года.

Темпы падения продаж на рынке жилья Китая также замедлились в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, так как смягчение кредитных условий укрепило решимость некоторых покупателей. Опубликованные в понедельник данные указывали на продолжающийся в мае рост средней цены на первичном рынке жилья в крупных городах Китая по сравнению с предыдущим месяцем. Покупки предметов домашнего обихода и мебели также начали расти в мае, а настроения на рынке жилья улучшились, сообщил Чзан Минь, представитель бюро статистики.

Ускорение строительства объектов инфраструктуры поддержало инвестиции в основной капитал, т.е. капиталовложения в фабрики, железные дороги и новые дома. Инвестиции в основной капитал вне сельского хозяйства в январе-мае снизились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За первые четыре месяца текущего года этот индикатор снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что касается рынка труда, то снижение безработицы до 5,9% позволяет надеяться на разворот экономики Китая в сторону роста. Многие экономисты при этом все же сомневаются, что в опросе участвовали те, кто не вернулся в ряды экономически активного населения из-за пандемии коронавируса.

В совокупности все эти индикаторы говорят многим экономистам о нарастании импульса восстановления экономики Китая после пандемии.

Экономист Oxford Economics Льюис Куиджз в понедельник пересмотрел прогноз роста ВВП Китая на 2020 год до 2,0%-2,5% с 0,8%, ожидавшихся ранее. " Мы ожидаем дальнейшего восстановления на фоне мер стимулирования", — отметил он.

Мартин Расмуссен, экономист Capital Economics, просигнализировал о пересмотре в сторону повышения прогноза роста экономики Китая. Ранее он ожидал, что ВВП Китая сможет вернуться на позитивную территорию лишь в 3-м квартале 2020 года. Представленные в понедельник данные позволяют предположить, что экономика Китая уже преодолела этот рубеж.

И все же остается неясным, насколько длительным будет это восстановление. В последнее время власти Пекина вновь начали ужесточать ограничения, так как в городе было выявлено несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом.

Возобновление опасений относительно коронавируса может негативно отразиться на решимости потребителей Китая тратить средства, считает экономист UBS Чзан Нин. По его словам, потребление сталкивается с более серьезными проблемами, чем производство, так как оно зависит от настроений и доходов, которые стагнируют в последние месяцы.

Кроме того, мировая экономика остается уязвимой, и это тоже может оказать негативное влияние на восстановление активности в Китае и нанести урон зависимым от экспорта секторам в 3-м квартале 2020 года, считает Ларри Ху, экономист Macquarie Group.

По его словам, экономические индикаторы, представленные в понедельник, указывают на сильный рост ВВП Китая во 2-м квартале. Его прогноз предполагает рост ВВП Китая во 2-м квартале 2020 года на 2%-3% после сокращения на 6,8% в 1-м квартале текущего года. Экономика Китая продемонстрировала квартальное снижение впервые более чем за 40 лет.

"В настоящее время рынок жилья остается наиболее важным столпом экономики", — сказал Ху.

Учитывая многочисленные факторы риска, Пекин, вероятно, продолжит придерживаться текущих мер стимулирования, в том числе обеспечивая достаточный уровень ликвидности на финансовых рынках, говорят экономисты. Власти заявили о нежелании предпринимать агрессивные меры смягчения, несмотря на пандемию, сославшись на вызывающий беспокойство объем долга Китая.

Центральный банк Китая в понедельник влил 200 млрд юаней в банковскую систему страны посредством программы среднесрочного кредитования.