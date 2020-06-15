Кризис в мире: РФ грозит возвращение в советскую эпоху

Власти России потратят более 700 миллиардов рублей на поддержку граждан во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание ознакомилось с последними версиями проекта общенационального плана российских властей по преодолению нынешнего кризиса. Согласно им, в 2020-2021 годах государство намерено потратить более двух триллионов рублей на развитие инфраструктуры, свыше триллиона рублей на импортозамещение, более 700 миллиардов рублей на поддержку отдельных секторов экономики, более 700 миллиардов рублей поддержку граждан.

«Гражданам план не сулит новых вертолетных денег», — отмечает «Российская газета».

По информации издания, проект плана по преодолению кризиса среди прочего подразумевает создание системы социального казначейства, которая позволит сделать поддержку самых нуждающихся граждан более адресной.

Она позволит лучше выявлять семьи, которым действительно необходима поддержка. Посредством системы социального казначейства государство будет отслеживать права граждан на получение всех социальных выплат — федеральных, региональных и муниципальных. Подробностей относительно нее пока нет.