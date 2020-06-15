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Германия придумала способ спасти «Северный поток-2» 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Германия придумала способ спасти проект строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Ради этого она может нарушить законы Евросоюза, в частности, Газовую директиву. В этом случае трубопровод получит возможность работать на полную мощность, пишет польское издание BiznesAlert.
Авторы указывают на утвержденную немецкими властями водородную стратегию, которая предусматривает увеличение использования этого газа в энергетике. В первую очередь речь идет о «зеленом» водороде, однако Берлин может использовать и «голубой».
Такая трактовка стратегии полностью совпадет с намерениями «Газпрома», который так же собирается прокачивать «голубой» водород по «Северному потоку-2» — его могут получать из поступающего по нему газа.
Германия начала сражение за «Северный поток — 2»
На водород не будут распространяться ограничения Газовой директивы и Третьего энергопакета ЕС. Согласно их положениям, все газопроводы на территории Евросоюза должны предоставлять доступ к своим мощностям как минимум двум независимым поставщикам. В случае с «Северным потоком-2» это невозможно, поскольку топливо по нему может поступать только из России. Из-за этого мощности трубопровода используются лишь наполовину.
Прокачка водорода станет выходом из ситуации, отмечают авторы. При этом в таком развитии событий заинтересованы как Германия, так и остальные страны ЕС, поскольку водород примерно на 25-30 процентов экологичнее природного газа и позволит добиться цели по сокращению выбросов в атмосферу углерода.
В ближайшие годы Германия планирует потратить девять миллиардов евро на продвижение стратегии по использованию водорода, в том числе за пределами ЕС. Одной из первых стран вне блока должно стать Марокко. Реализация планов позволит Берлину стать одним из ключевых европейских поставщиков топлива.
Ранее правительство Германии выражало сожаление из-за намерений властей США ввести новые санкции в отношении компаний, причастных к проекту строительства «Северного потока-2».
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Экономика , Видео , Газпром , ЕС
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