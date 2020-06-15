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Назван способ спасти «Северный поток-2» 

Вероника Полынина и ещё 2 1 час назад
Германия нашла способ обойти нормы Газовой директивы Евросоюза и загрузить «Северный поток — 2» на полную мощность. Об этом пишет польское издание BiznesAlert.
Чтобы обойти нормы ЕС, Германия будет прокачивать по трубопроводу не только газ, но и водород.
Издание указывают на утвержденную немецкими властями водородную стратегию, которая предусматривает увеличение использования этого газа в энергетике. В первую очередь речь идет о «зеленом» водороде, однако Берлин может использовать и «голубой». Для прокачки «голубого» водорода может использоваться трубопровод «Северный поток — 2».
Германия начала сражение за «Северный поток — 2»
О возможности прокачки водорода по трубопроводу ранее заявляли в «Газпроме». Отмечалось, что водород можно получать из поступающего по «Северному потоку — 2» газа.
На реализацию водородной стратегии Германия планирует потратить девять миллиардов евро. Осуществление планов по увеличению использования водорода позволит Берлину стать одним из ключевых европейских поставщиков этого топлива.
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие. Евросоюзом были утверждены поправки в энергетическое законодательство, которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы.
Российско-немецкий «Северный поток — 2» и его оператор Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») подпадают под действие поправок. Для Nord Stream 2 AG это может означать, что газопровод будет загружен только наполовину.
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Экономика , Видео , Газпром , ЕС
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