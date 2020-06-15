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Курс доллара: рубль сдает позиции 

Мария Иванова 49 минут назад
Курс доллара: рубль сдает позиции
Фото: ТАСС
Перед трехдневными выходными курс доллара снова начал расти к рублю, к вечеру 11 июня американская валюта подорожала на 1,56 рубля, до 70,06 рубля — это максимальное значение с 29 мая.
По мнению опрошенных аналитиков, негатив российской валюте принесли локальные спекулянты, которые решили закрыть длинные рублевые позиции перед праздниками.
Кроме того, давление на рубль оказала падающая в цене нефть: стоимость барреля нефти Brent снизилась на 7,5 процента, до 38,59 доллара за баррель.
В целом надежды на быстрое восстановление мировой экономики разбили прогнозы из США: американские власти объявили о грядущем сокращении ВВП страны на 6,5 процента и безработице до 9,3 процента к концу года.
Андрей Кочетков из «Открытие брокер» предупредил, что курс доллара ждет коррекция не в пользу рубля. По его мнению, на рубль повлияет отказ Центробанка от резкого снижения ключевой ставки.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», аналитик «Газпромбанка» Владимир Кравчук говорил, что в июне доллар может подешеветь до 67–67,35 рублей, а к концу год — до 60 рублей
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Комментарии 2
Экономика , Андрей Кочетков , Владимир Кравчук , Газпромбанк , Центральный банк России
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