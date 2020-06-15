Германия раскритиковала планы США по «Севпотоку-2»

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Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока — 2», такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС , считают в МИД Германии.

В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США, сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

«Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС», — заявил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.

При этом он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.