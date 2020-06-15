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Германия раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Германия раскритиковала планы США по «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока — 2», такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС, считают в МИД Германии.
В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США, сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.
«Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС», — заявил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.
При этом он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.
Напомним, 4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток — 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.
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Комментарии
Экономика , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Сенат США , ИА DPA , Deutsche Welle
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