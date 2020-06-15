Германия раскритиковала планы США по «Севпотоку-2»

Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с намерением американской администрации расширить санкции в отношении «Северного потока — 2», такие ограничительные меры будут серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС, считают в МИД Германии.
В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США, сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.
«Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС», — заявил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.
При этом он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.
Напомним, 4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток — 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.