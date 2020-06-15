Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.44
$
70.50
79.12
79.30
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
37.46
–0.05 Золото
1719.99
–0.08 РТС
1201.13
–2.99
Динамика валют
EUR / USD
15.06
1.1256
+0.0120
01.06
1.1136
11.06
03.06
20.05

Эксперт назвал число российских банков в зоне риска 

Прайм 34 минуты назад
Названо число российских банков в зоне риска
Фото: РИА Новости
Острая фаза расчистки Банком России банковского сектора завершилась, однако в зоне риска находятся еще 26 банков, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
ЦБ РФ с начала текущего года отозвал у банков только 4 лицензии — все в январе. При этом Банк России не ожидает, что текущая ситуация в экономике из-за коронавируса существенно скажется на динамике отзыва лицензий у банков, говорила в апреле глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Тенденция к заметному снижению темпов отзыва была уже в 2019 году, когда было отозвано 27 лицензий (из них три сданы по инициативе самих банков) против 57 в 2018 году, что может говорить о завершении острой фазы расчистки регулятором банковского сектора", — сказал Тищенко.
Он добавил, что данный тезис подтверждается еще и тем фактом, что в прошлом году в два раза увеличилось количество повышенных агентством "Эксперт РА" рейтингов кредитоспособности банков и в два раза сократилось число пониженных рейтингов.
"Другими словами, банковская система попала на карантин уже будучи в более здоровом и стабильном состоянии, чем год или два назад", — подчеркнул эксперт.
Однако, указал он, риск отзыва лицензии у банков все равно остается, особенно у кредитных организаций с низкими рейтингами.
"Если говорить про все рейтингуемые нами банки (всего их 165), то только 26 из них имеют высокую вероятность снижения присвоенных рейтингов до преддефолтных уровней", — отметил Тищенко.
Тем не менее, эксперт подчеркнул, что это не говорит о том, что у них будут отозваны лицензии, но указывает на сохраняющиеся риски у некоторых участников рынка.
"Причем каждая из этих ситуаций должна рассматриваться точечно и конкретно по каждому участнику, поэтому обобщать и давать прогноз по количеству кандидатов на уход будет неправильным. Как минимум еще стоит дождаться финансовых результатов за третий и четвертый кварталы, когда на уже существующие риски банков наложатся финансовые проблемы в корпоративном секторе", — подытожил он.
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Прайм: последние новости
Рубль снижается к доллару и растет к евро Рубль снижается к доллару и растет к евро Стоимость нефти Urals будет колебаться в районе $35-50 за баррель - эксперт Стоимость нефти Urals будет колебаться в районе $35-50 за баррель - эксперт Путин поручил повысить спрос на образовательные кредиты, снизив ставку до 3% Путин поручил повысить спрос на образовательные кредиты, снизив ставку до 3%
Комментарии
Экономика , Компании , Сергей Тищенко , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным
Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным
В Белгазпромбанке ввели временную администрацию
В Белгазпромбанке ввели временную администрацию
Малоизвестная компания резко подорожала по ошибке
Малоизвестная компания резко подорожала по ошибке
Выручка малого и среднего бизнеса начала расти
Выручка малого и среднего бизнеса начала расти
Подсчитано падение зарплат в разных отраслях
Подсчитано падение зарплат в разных отраслях
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение