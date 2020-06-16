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В апреле ввоз наличных евро в Россию упал почти в семь раз 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Ввоз наличных евро в Россию рекордно упал
Фото: ТАСС
Банки в апреле сократили общий ввоз наличной валюты в Россию более чем в четыре раза по сравнению с мартом, до 1,4 млрд в долларовом эквиваленте. При этом ввоз евро упал в 6,7 раз, до €151,8 млн, следует из данных Банка России.
С начала года общий ввоз наличной валюты российскими банками сократился в 1,6 раза с 2,4 млрд в долларовом эквиваленте в январе до 1,4 млрд
Вывоз наличной валюты из РФ в апреле также упал по сравнению с предыдущим месяцем: долларов США — в 2,8 раза, до 393,5 млн; евро — в 1,8 раза, до 55,3 млн
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Экономика , Центральный банк России
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