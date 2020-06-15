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Котяков: число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
Минтруд назвал число безработных в России
Фото: РИА Новости
Число официально зарегистрированных безработных граждан в РФ выросло за два месяца на 1 млн 50 тыс. человек и превысило 2,4 млн человек. По данным Росстата, всего в России свыше 4,5 млн безработных граждан, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 млн безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Министр отметил, что в апреле было зарегистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, в мае — более 930 тыс.
"С середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тыс. граждан. В июне этот показатель составляет 155 тыс. человек в неделю. Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", — добавил министр.
По его словам, каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает поддержку. Котяков отметил, что третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость, при этом наблюдается рост числа вакансий. Сейчас на портале "Работа в России" представлено около 1 млн 200 тыс. вакансий, добавил он.
Министр подчеркнул, что стабилизация на рынке труда в России ожидается в четвертом квартале 2020 года.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Антон Котяков , Владимир Путин
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