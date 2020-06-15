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Участники нацпроекта получат особую поддержку 

Lenta.ru 1 час назад
Участники нацпроекта получат особую поддержку
Фото: РИА Новости
Производителям сельскохозяйственной продукции, участвующим в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», выделят льготные инвестиционные кредиты. О поддержке предприятий заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Мишустин уточнил, что особую поддержку получат компании, которые успешно работают над повышением своей эффективности, снижают издержки, создают новые рабочие места и повышают конкурентноспособность российской сельхозпродукции.
«Для этого мы скорректировали правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по льготным инвесткредитам. Теперь при формировании ими реестра потенциальных заемщиков в приоритетном порядке в него должны быть включены сельскохозяйственные производители, участвующие в этом национальном проекте», — пояснил глава кабинета министров.
По его словам, это позволит повысить эффективность агробизнеса, нарастить темпы производства и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин
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