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Власти Украины собрались запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 3 часа назад
Украина откажется от российского электричества
Фото: ТАСС
Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому до 31 декабря 2021 года будет запрещен импорт электроэнергии из Белоруссии и России.
Правительство предлагает отказаться от импорта электроэнергии, осуществлявшегося по договорам, действующим до 31 декабря 2021 года, передает ТАСС.
«Временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, с целью обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии», — сказано в пояснительной записке.
После 31 декабря 2021 года, следует из законопроекта, объем электроэнергии, который импортирован из государств, не являющихся членами Энергосообщества, станет доступен для продажи исключительно на рынке «на сутки вперед» (отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии) и на балансирующем рынке (торговля в режиме реального времени).
Сейчас же ограничения действуют в отношении России, чей ресурс доступен для реализации только на рынке «на сутки вперед». Импорт из Белоруссии возможен как на рынке «на сутки вперед», так и на внутрисуточном рынке. В апреле украинские власти решили ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического договора, на период пандемии.
Поставки электроэнергии из России на Украину в первом квартале 2020 года сократились в 5,4 раза — до 53,4 млн кВт ч, из Белоруссии в 2,8 раза — до 149,6 млн кВт ч. На поставки из России и Белоруссии в марте пришлось 2% от всего импорта.
Между тем, в мае сообщалось, что для населения Украины с 1 октября тарифы на электроэнергию собираются повысить более чем в полтора раза.
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Комментарии 62
Экономика , Рынки , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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