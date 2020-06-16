Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.11
$
69.98
78.95
79.24
Прогноз
22.06 – 29.06
$
68.52
77.80
Индексы и котировки Brent
39.35
–0.91 Золото
1730.13
–0.04 РТС
1221.60
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1338
+0.0202
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

Огромные долги Турции перед Россией объяснили «восточным торгом» 

Ura.Ru и ещё 1 14 минут назад
Огромные долги Турции перед Россией объяснили
Фото: EPA
Частные турецкие импортеры не выплачивают долг в размере около двух миллиардов долларов перед «Газпромом», так как ведут торг и стараются снизить сумму выплат. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.
«Это обычная ситуация для отношений Турции с зарубежными странами. Это особенность турецкой, даже восточной политики — вести торг по любому вопросу. Просто идет восточный торг, турецкий базар», — объяснил он.
Востоковед добавил, что Турция пытается выиграть различные бонусы от своего политического положения. Также Шипицин предположил, что страна хочет снизить сумму платежей.
При этом бывший дипломат уверен, что неуплата долгов не скажется на русско-турецких отношениях.
«Принципиально это не повлияет на отношения с Россией. На сегодняшний день мы заинтересованы в Турции. Это и газопровод, и ситуация на Ближнем Востоке, где мы так или иначе сотрудничаем», —рассказал он.
Кроме того, Шипциин считает, что в итоге страна все-таки погасит свои долговые обязательства.
Ранее стало известно, что семь турецких частных компаний задолжали «Газпрому» за поставленный российский газ около двух миллиардов долларов. Речь идет о задолженности в соответствии с условием take or pay («бери или плати»), пишет RNS. Такое условие предполагает, что клиенты «Газпрома» обязаны заплатить за определенный объем, даже если он им не нужен.
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Ura.Ru: последние новости
Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды Экономист предупредил о серьезном падении доходов россиян. Как это произойдет Экономист предупредил о серьезном падении доходов россиян. Как это произойдет
Комментарии
Экономика , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Нефть снова подорожала
Нефть снова подорожала
«Прекратите латать „стену“ с Россией!»
«Прекратите латать „стену“ с Россией!»
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка обвинили в хищении
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед
00:25
Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение