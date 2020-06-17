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Минтруд ожидает пика безработицы в третьем квартале 2020 года 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
Минтруд назвал сроки пика безработицы
Фото: РИА Новости
Максимальные показатели безработицы могут быть зафиксированы в третьем квартале этого года, предупредил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП.
"У нас есть прогноз уровня безработицы к концу года на уровне 5,3% (по методологии МОТ) и мы сейчас уверенно идем к нему, — сказал министр. — Пик безработицы ждем в третьем квартале, затем наступит стабилизация и начнется улучшение".
Предотвратить социальную напряженность позволит, в том числе, подготовленный проект постановления правительства по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения в условиях пандемии, сказал Антон Котяков.
Одновременно перестраивается работа центров занятости населения. Помимо поиска вакансий для безработных, теперь они будут заниматься организацией переподготовки и повышения квалификаций соискателей, объяснил глава Минтруда. При этом сотрудники центров занятости будут согласовывать свои действия с работодателями, чтобы готовить оставшихся без работы граждан по наиболее востребованным специальностям. Это позволит одновременно и сократить время на поиски работы, и заместить вакансии наиболее подготовленными к предстоящей работе людьми.
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Экономика , Антон Котяков , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд
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