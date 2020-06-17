Минтруд назвал сроки пика безработицы

Максимальные показатели безработицы могут быть зафиксированы в третьем квартале этого года, предупредил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков , выступая на Социальном форуме РСПП

"У нас есть прогноз уровня безработицы к концу года на уровне 5,3% (по методологии МОТ) и мы сейчас уверенно идем к нему, — сказал министр. — Пик безработицы ждем в третьем квартале, затем наступит стабилизация и начнется улучшение".

Предотвратить социальную напряженность позволит, в том числе, подготовленный проект постановления правительства по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения в условиях пандемии, сказал Антон Котяков.