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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Фото: РИА Новости
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Издание ссылается на сообщение пресс-службы компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода, отвечающего за его строительство и эксплуатацию. Он полностью принадлежит «Газпрому», зарубежные партнеры российского концерна выступают в статусе «финансовых инвесторов» из-за опасения санкций.
Nord Stream 2 AG просит Датское энергетическое агентство (DEA) разрешить использование судов с системой якорного позиционирования. Именно такая система установлена на российском трубоукладчике «Фортуна», который стоит в немецком порту, но не может приступить к строительным работам, поскольку нынешнее разрешение от Дании распространяется только на суда с системой динамического позиционирования.
Единственным российским судном, удовлетворяющим текущим требованиям Дании, является трубоукладчик «Академик Черский», совершивший в мае переход из России в Германию, к месту строительства финальной части «Северного потока-2». После введения санкций США в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода, судно швейцарской компании Allseas было вынуждено покинуть Балтийское море.
Дания дольше остальных стран рассматривала заявку Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока-2». DEA оценивала влияние газопровода на экологическую ситуацию в регионе. Разрешение было выдано в ноябре, однако достроить газопровод в изначально заложенные сроки не удалось.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Григорий Березкин , Газпром
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