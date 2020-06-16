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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80% 

РИА Новости и ещё 3 18 минут назад
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные бумаги США — до 6,85 миллиардов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 2,84 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения, что стало первым столь существенным сокращением инвестиций в гособлигации США за последние месяцы. В феврале-январе Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,7 миллиардов долларов — до 1,266 триллиона. На втором месте остается Китай с 1,072 триллиона долларов (сокращение на 8,8 миллиарда). Следом идет Великобритания (368,5 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 26,8 миллиарда долларов.
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Экономика , Минфин
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