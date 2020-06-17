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Нефти предсказали рекордный взлет после худшего года в истории 

Lenta.ru и ещё 8 53 минуты назад
Нефти предсказали рекордный взлет
Фото: Reuters
Падение спроса на нефть будет самым большим в этом году за всю историю, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).
Эксперты заявили, что спрос на нефть во втором квартале окажется на 17,8 миллиона баррелей в день ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МЭА предсказывают, что 2020 станет худшим годом для рынка, поскольку спрос упадет на 8,1 миллионов баррелей в день.
При этом в 2021 году ожидается рекордный взлет, когда глобальный спрос на сырье увеличится на рекордные 5,7 миллиона баррелей в день.
«Если последние тенденции в производстве сохранятся, к концу второго полугодия рынок будет более устойчивым», — отметили в МЭА.
Однако эксперты уверены, что спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.
По прогнозам британской нефтегазовой компании BP, средняя цена барреля нефти марки Brent будет равняться 55 долларам в ближайшие десятилетия. Российский бюджет недополучит около двух триллионов рублей по итогам 2020 года из-за дешевой нефти.
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Комментарии 7
Экономика , Рынки , Международное энергетическое агентство
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