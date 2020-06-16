Германии следует более жестко отвечать на давление со стороны США в отношении строительства "Северного потока — 2", считает глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.

Глава комитета отметил, что санкции со стороны США против "Северного потока — 2" давно вышли за рамки чисто экономического вопроса, и теперь напрямую затрагивают немецкий суверенитет. Кроме того Клаус Эрнст отметил, что в самом Бундестаге существует консенсус о необходимости завершения строительства трубопровода и всей сопутствующей инфраструктуры.