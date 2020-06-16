Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.60
$
69.87
78.80
79.08
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
40.41
–0.10 Золото
1730.43
+0.03 РТС
1253.26
+0.40
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1318
+0.0182
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Германии следует более жестко отвечать на давление со стороны США в отношении строительства "Северного потока — 2", считает глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Глава комитета отметил, что санкции со стороны США против "Северного потока — 2" давно вышли за рамки чисто экономического вопроса, и теперь напрямую затрагивают немецкий суверенитет. Кроме того Клаус Эрнст отметил, что в самом Бундестаге существует консенсус о необходимости завершения строительства трубопровода и всей сопутствующей инфраструктуры.
"Я советую правительству ФРГ однозначно самим ввести санкции против американских энергетических концернов. Например, обложить дополнительными налогами поставки сжиженного газа из США. Пора уже начинать защищаться от Америки. Потому что, то, что сейчас происходит, на самом деле является вмешательством в суверенитет Европы. То, что Америка себе позволяет по отношению к нам, это уникальный случай", — цитирует Эрнста 1 канал.
Российская Газета: последние новости
На какое снижение ключевой ставки решится ЦБ На какое снижение ключевой ставки решится ЦБ В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии
Комментарии 31
Экономика , Видео , Бундестаг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Цены на дачи в России изменились
Цены на дачи в России изменились
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
Хуснуллин предложил признать апартаменты жильем
Хуснуллин предложил признать апартаменты жильем
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение