Программу вывода экономики РФ из кризиса расширят

"Мы сейчас очень детально обсудили с правительством, с Андреем Рэмовичем Белоусовым, с профильными министрами подготовленную правительством программу вывода экономики из кризиса", — сообщил депутат.

При этом он напомнил, что программа уже включила в себя множество предложений, внесенных в том числе депутатами и комитетами Госдумы на предварительных стадиях ее обсуждения.

"Но сегодня комитеты Государственной думы представили еще очень большое количество конкретных предложений, которые могли бы найти отражение в программе. Большинство из этих предложений было поддержано правительством", — добавил Жуков.

"И, я думаю, что по итогам сегодняшнего совещания программа существенно будет расширена и обогатится новыми предложениями", — заявил депутат.

На совещании, по его словам, обсуждались вопросы, в том числе касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), транспорта, сельского хозяйства. Жуков обратил внимание, что сегодня далеко не все предприятия МСБ, которые реально пострадали во время пандемии, попадают под критерии поддержки.

"В связи с тем, что по системе ОКВЭД у них основное направление их деятельности, к сожалению, в реальной жизни не является основным, а большая часть реализации их продукции идет по другим категориям. Эту проблему правительство понимает, и мы договорились о том, что ее обязательно надо решить, чтобы действительно большинство предприятий МСБ, которые реально пострадали, получили государственную поддержку", — сказал парламентарий.

"Целый ряд вопросов поддержки различных видов транспорта сегодня обсуждался. Мы договорились, что правительство рассмотрит очень внимательно все предложения, внесенные депутатами как по поддержке воздушного, морского транспорта, особенное внимание поддержке транспорта на селе, то, что не нашло отражение в программе", — продолжил Жуков.

На совещании, по его словам, обсуждались вопросы, касающиеся снижения энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей и дополнительной поддержки социальному развитию села.

"Все это также найдет свое отражение в программе", — заверил первый вице-спикер.