Названо место России в рейтинге лучших экономик

За год показатели ухудшились. Страна опустилась на пять позиций, в 2019 году Россия занимала 45-е место. Финляндия оказалась 13-м месте (плюс две позиции за год), Эстония — на 28-й позиции (плюс семь), 31-е место заняла Литва (минус два пункта). Латвия оказалась на 41-й позиции (минус один), далее идет Казахстан (потерял восемь пунктов за год). Также было названо место Украины в рейтинге. Она заняла 55-е место (в 2019 году была на 54-м).