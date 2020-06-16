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В ЕК отметили необходимость реформирования ВТО 

РИА Новости 2 часа назад
В ЕК отметили необходимость реформирования ВТО
Фото: Reuters
Всемирная торговая организация находится в кризисе, ей необходима срочная реформа, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.
"ВТО, конечно же, находится в кризисе. Она работает на основе свода правил, написанных в 1995 году. Требуется срочное реформирование правил, чтобы (организация — ред.) вновь стать актуальной. Глобальная торговля требует глобальных правил, и без функционирования ВТО нам всем будет хуже", — сказал он.
ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО, а также апелляционный орган организации.
Однако в ВТО в конце прошлого года остановилась работа органа по рассмотрению апелляций, это произошло из-за определенных позиций США, которые не позволили вовремя сформировать новый состав апелляционной группы.
Кроме того, участники ВТО уже немало времени обсуждают различные реформы. Руководитель Всемирной торговой организации Роберто Азеведо недавно объявил, что покинет этот пост на год раньше — 31 августа нынешнего года. Среди прочего, при принятии решения он учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.
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Комментарии
Экономика , Роберто Азеведо , Фил Хоган , ВТО
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