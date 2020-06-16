В ЕК отметили необходимость реформирования ВТО 

"ВТО, конечно же, находится в кризисе. Она работает на основе свода правил, написанных в 1995 году. Требуется срочное реформирование правил, чтобы (организация — ред.) вновь стать актуальной. Глобальная торговля требует глобальных правил, и без функционирования ВТО нам всем будет хуже", — сказал он.

ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО, а также апелляционный орган организации.

Однако в ВТО в конце прошлого года остановилась работа органа по рассмотрению апелляций, это произошло из-за определенных позиций США, которые не позволили вовремя сформировать новый состав апелляционной группы.