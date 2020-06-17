Тайные тропы: как Европа завозит мигрантов 

Страны Евросоюза не хотят жить в самоизоляции и изобретают способы взаимного обмена людьми и товарами до полного снятия карантина. Границы оказались легко проницаемы не только для вируса, но и для трудовых мигрантов и шопоголиков. Трехмесячный карантин не изменил сознание людей, считают эксперты.

Еврокомиссары из Брюсселя поделили Европу на две группы. На чистую группу А и не очень чистую от коронавируса группу В. В группе А — Германия, Австрия, Финляндия и еще с десяток стран, гражданам которых уже позволены поездки друг к другу. В группе B шесть стран (Швейцария, Польша, Чехия и другие). До 1 июля гражданам из второй группы как минимум не разрешены межстрановые поездки в пределах Шенгенской зоны.

Великобританию вообще не внесли ни в одну из групп, фактически записали в касту непропускаемых. Ставка на выработку «народного иммунитета» привела к страху Евросоюза перед подданными британской короны.

Но вопреки всем решениям на уровне Евросоюза ни одна из входящих в европейскую «семью народов» стран не смогла обеспечить полной изоляции своих граждан, даже на пике карантинных мер, когда сводки о новых заражениях пугали своим масштабом и прогрессирующим ростом.

Границы Великобритании штурмуют мигранты, хотя уже не по 37 тысяч человек, как на пике миграционного кризиса в 2015 году. Но в 2019 в Ла-Манше выловили почти две тысячи выходцев из Африки. В мае этого года британские пограничники задержали три лодки с 49 мигрантами на борту, сообщало издание Evening Standard. Всего с начала этого года на границе, согласно официальной статистике, попался 371 беженец.

Добро пожаловать на фенхель

Несмотря на коронавирус, власти некоторых стран решились привлекать трудовых мигрантов в обход карантинных запретов. Так, в июне итальянская область Абруция официально разрешила чартеры из марокканской Касабланки.

Двумя самолетами в Италию были доставлены 242 марокканца.

После двухнедельного карантина, с 16 июня они приступили к выполнению своей миссии в долине Фучино, сообщает Euronews.

«Моя компания через Ассоциацию фермеров заплатила 4,5 тысячи евро, чтобы сезонные рабочие из Марокко смогли законно приехать в Италию для сбора урожая», — рассказал владелец одной из ферм, на которой выращивается фенхель.

Кроме фенхеля здесь выращивают салат, латук, картофель. Всего по сезонным контрактам в Италии ежегодно трудятся порядка 350 тысяч гастарбайтеров. Ассоциация фермеров Италии опасается банкротства фермерских хозяйств, испытывающих дефицит рабочих рук на фоне карантина, и никто не удивится, что рабочие из Марокко — только первая партия. Остальных доставят самолетами в Италию еще до открытия границ и разрешения турпоездок.

«А потом мы удивляемся масшатабам пандемии в маленькой Италии. Вот это одна из причин, почему лично я до следующей весны не планирую никаких туров. Мало кто соблюдает меры предосторожности», — сказала «Газете.Ru» врач-инфекционист H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Похожая ситуация и на границе Польши с Белоруссией и Украиной. Польские фермеры — крупнейшие в ЕС производители шампиньонов, клубники, спаржи, яблок и других сельхозпродуктов. И если до сбора урожая яблок еще далеко, то клубника уже может сгнить на корню.

В итоге, как сообщает портал tsn.ua, в Варшаве приняли решение на период сбора урожая доставлять в страну мигрантов чартерными рейсами — вопреки коронавирусу и карантину, а также значительным затратам на логистику. Правительство Польши признает, что перспектива потерять урожай и протесты фермеров для него хуже пандемии.

По границе между Польшей и Белоруссией едут фуры с шампиньонами. Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко была вынуждена распорядиться о контрмерах, которые позволят исключить поставки санкционных продуктов в Россию из Белоруссии и других стран Евразийского союза . Повод — массовый завоз шампиньонов из Белоруссии, которые на самом деле выращивают поляки.

«Негласные «зеленые коридоры»

Но и сами поляки нарушают границы ЕС, они тоже едут на заработки — в ФРГ. С 16 июня Германия отменяет действующие ограничения на въезд для сезонных работников. Квота — 300 тысяч человек. Работодателей только обязали соблюдать санитарные нормы. Все гастарбайтеры будут распределены на группы, и если заболеет один работник, на карантин посадят всю группу.

Германия — это еще и место дешевого шопинга для жителей Франции, Бельгии и Швейцарии. До коронавируса из Страсбурга, например, в Кель ездили за продуктами и медикаментами прямо на трамвае. Покупатели из соседних европейских стран обеспечивают примерно треть всех продаж. Во время карантина трамвай отменили. Но немецкие торговцы большого недостатка в покупателях не испытывали, а с 15 июня трамвай снова разрешили.

Никакой карантин не смог сокрушить очевидную условность границ Евросоюза. Достаточно вспомнить знаменитое местечко Лаймен (Leymen), в котором сходятся границы трех государств — Швейцарии, Германии и Франции.

Доехать до этой достопримечательности можно за десять минут на трамвае из Базеля. Когда-то здесь был пограничный и таможенный пост в конце подземного тоннеля. Но сейчас на стыке трех стран нет обозначения границ. И никто в Брюсселе или Берне в состоянии был запретить гражданам трех стран пересекать это никак теперь не обозначенное место.

Правда, СМИ теперь обеспокоены грядущим ростом трансграничной преступности. Негативных последствий открытия границ больше всего, похоже, опасаются не в ЕС, а в Таиланде. Подавляющее большинство (более 75%) жителей этой страны не хотят возвращения иностранных туристов, показал опрос Suan Dusit. При этом 21% опасаются, что иностранцы привезут с собой вторую волну коронавируса.

В России во время карантина и закрытия границ с Китаем тоже оставались неофициальные «зеленые коридоры». Например, в Амурской области в черте города Благовещенска построен автомобильный мост. На другой стороне моста — город Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян. Строить его начали в 2016-м году, а достроили в конце прошлого года, как раз незадолго до введения режима самоизоляции.

Воспользоваться удобным мостом так никто и не успел — ни россияне, ни китайцы. Но, судя по информации местных СМИ, китайцы и русские нелегально пересекали Амур. Особенно это удобно делать зимой, чтобы оказаться в другой стране, нужно пройти всего полтора километра по льду.

«В период пандемии коронавируса люди стали подчеркнуто внимательно относиться к таким неоспоримым ценностям, как жизнь и здоровье человека и его семьи, что сказалось и на их интересе к соответствующим страховым продуктам, — отмечает гендиректор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. — Количество уникальных посетителей страницы с информацией об антивирусных страховках на сайте компании всего за месяц составило 140 тысяч».

Владимир Спиридонов. Все разговоры о том, что мир изменился, что после снятия карантина и открытия границ люди будут другими, не такими, как прежде, не соответствуют реальности, считает заведующий научно-исследовательской лабораторией когнитивных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС

«Знаете выражение — хайп словить? Вот то, что сейчас происходит в сознании граждан в связи с коронавирусом — это хайпануть. За три карантинных месяца мир не изменился, сознание не перевернулось», — считает Спиродонов.

Страх у населения перед вирусом есть, но он часто является следствием непоследовательных действий властей, считает эксперт. «Власти большинства стран запоздали с введением ограничительных мер, поздновато начали бороться с вирусом, а сейчас другая проблема — слишком рано снимают карантин, надо бы подождать», — говорит Спиридонов.