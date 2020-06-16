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Маас заявил о планах Германии достроить «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Германия заявила о планах достроить «Северный поток-2»
Фото: globallookpress.com
Намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока — 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«То, что там (в США) размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2». Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем», — подчеркнул Маас, передает ТАСС.
Ранее во вторник глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнстпризвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока — 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.
Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток — 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.
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Экономика , Ангела Меркель , Бундестаг , МИД , Сенат США , ИТАР-ТАСС
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