Германия заявила о планах достроить «Северный поток-2»

Намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока — 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«То, что там (в США) размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2». Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем», — подчеркнул Маас, передает ТАСС.
Ранее во вторник глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнстпризвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока — 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.
Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток — 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.