Дали в долг Америке: зачем РФ скупает гособлигации США

Рост вложений России в американский госдолг обусловлен краткосрочными факторами, главный из которых — желание найти "тихую гавань" на короткий срок, пока не уляжется неопределенность вокруг пандемии. В долгосрочной перспективе российские финансовые власти по-прежнему придерживаются курса на диверсификацию вложений, прежде всего, за счет альтернативных доллару валют и золота.

По данным минфина США, Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные бумаги США — до 6,85 млрд долларов. Из этой суммы 2,84 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014 млрд долларов — на долгосрочные.

В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения, что стало первым столь существенным сокращением инвестиций в гособлигации США за последние месяцы. Тогда размер US Treasuries в российском портфеле составлял менее 3,9 млрд долларов. До этого в феврале-январе Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года.

При этом РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,7 млрд долларов — до 1,266 триллиона. На втором месте Китай с 1,072 трлн долларов (сокращение на 8,8 млрд). Следом идет Великобритания (368,5 млрд долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 26,8 млрд

СКРОМНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Рост объемов вложений РФ в госдолг США остается весьма скромным, согласны опрошенные "Прайм" эксперты. "Объем вложений увеличился всего на 3 млрд долларов", — говорит экономист "БКС Премьер" Антон Покатович . По его мнению, на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении восстановления мировой экономики, и как следствие, устойчивости рыночной конъюнктуры весьма умеренный рост "качества" в структуре вложений ЦБ РФ видится целесообразным.

"При этом данные шаги полностью вписываются в тактические действия ЦБ РФ по диверсификации структуры своих вложений и вряд ли могут быть связаны с какими-либо глобальными изменениями в позиционировании РФ в отношении США", — полагает он.

Эксперты напоминают, что в 2010 году объем US Treasuries (UST) в российском долговом портфеле составлял 170 млрд долларов. С того времени он сократился более чем в 20 раз. О возвращении к тем уровням — хотя бы отчасти — пока речи не идет.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Чередниченко, рост вложений в госдолг США в апреле произошел на фоне двух взаимодополняющих факторов.

"С одной стороны, расходы американского бюджета начали резко расти ввиду необходимости борьбы с пандемией, спровоцировав увеличение внешних заимствований. А с другой — нестабильность мировых рынков в настоящее время настолько высока, что в лице американской экономики российские вложения нашли своего рода краткосрочную и относительно стабильную гавань", — пояснил он.

Этот факт опосредовано подтверждается структурой новых российских вложений: из 3 млрд долларов прироста в краткосрочные бумаги была направлена основная часть в 2,939 млрд долларов, добавил эксперт.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АКТИВОВ

В долгосрочной перспективе российские власти по-прежнему придерживаются стратегии, направленной на инвестирование резервов в иные валюты, кроме доллара, а также в золото. "На наш взгляд, в ближайшей перспективе рост вложений РФ в UST будет оставаться ограниченным", — говорит Покатович. Также нельзя исключать и возвращения к сокращению объемов данных вложений на фоне наблюдаемой в данный момент активизации санкционной риторики США и в отношении России.

По мнению Чередниченко, многое будет зависеть как от общемировой конъюнктуры, так и от уровня политико-экономических отношений, к которым придут Россия и США к концу текущего года.

"Это в значительной мере определится результатами выборов в Соединенных Штатах", — добавил он.

С другой стороны, американский госдолг — высоколиквидный, устойчивый инструмент, которым пользуются ведущие экономики мира, и не исключено, что однажды рыночная конъюнктура сложится так, что России вновь выгодно будет всерьез нарастить его долю в своем портфеле, заключают эксперты.