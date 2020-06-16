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Лукашенко поведал о драке газовых экспортеров за Белоруссию 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
«Идет драка за Белоруссию»
Фото: Национальная Служба Новостей
Белоруссия сможет найти замену России в качестве поставщика газа. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики заявил, что в мире сейчас хватает углеводородов по приемлемым для Минска ценам.
«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», — цитирует Лукашенко Газета.ру.
Ранее, во время поездки в Витебскую область, Лукашенко призвал активнее использовать в качестве топлива опилки и торф, как это делают в белорусском регионе. Президент добавил, что этот опыт нужно распространить на всю республику, чтобы не «выпрашивать» природный газ и нефть, передает телеканал 360.
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Экономика , Александр Лукашенко , Газета.Ru , Телеканал "360° Подмосковье"
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