«Идет драка за Белоруссию»

Белоруссия сможет найти замену России в качестве поставщика газа. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко . Глава республики заявил, что в мире сейчас хватает углеводородов по приемлемым для Минска ценам.

«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», — цитирует Лукашенко Газета.ру.

Ранее, во время поездки в Витебскую область, Лукашенко призвал активнее использовать в качестве топлива опилки и торф, как это делают в белорусском регионе. Президент добавил, что этот опыт нужно распространить на всю республику, чтобы не «выпрашивать» природный газ и нефть, передает телеканал 360.