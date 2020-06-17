Решетников, Мурашко и Греф вошли в оргкомитет ПМЭФ

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В начале марта председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов объявил об отмене форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса. XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году.

"Подготовка к ПМЭФ-2021 идет в плановом режиме, сформированы рабочие группы оргкомитета, которые начинают работу по своим направлениям: деловая программа, работа с партнерами и участниками, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия за рубежом и другие вопросы. Мы уже получаем множество заявок на участие из разных стран мира и уверены, что мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и следующий форум пройдет с традиционно высоким уровнем представительства", — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

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