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Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

RT на русскомиещё 11
1 час назад
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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
По словам министра, слишком высокие цены это «тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создаёт избытки и формирование следующего кризиса».
«Поэтому нам это тоже надо учитывать. В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50», — сказал министр в эфире Bloomberg. Его слова приводит ТАСС.
В апреле глава государства Владимир Путин заявил, что Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.
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Экономика,Рынки,Видео,Александр Новак,Владимир Путин,Bloomberg,ИТАР-ТАСС
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