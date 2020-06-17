России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка?

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ЦБ на ближайшем заседании 19 июня может снизить ключевую ставку с текущих 5,5% сразу на 1 п.п. (процентных пункта) Такой консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg. Российский регулятор давно не решался на столь резкий шаг. Обычно Банк России, снижал ставку по чуть-чуть – на 0,25 п.п., реже на 0,5 п.п. А сейчас эксперты уверены, что снижение будет резким.

Если прогноз оправдается, то ключевая ставка станет 4,5%. Такого россияне не помнят. Это даже меньше, чем ставка в докризисном 2013 году. С сентября 2013 по март 2014 года ставка была выше - 5,5%.

«Уникальность события в том, что это первый период «мягкой» монетарной политики с момента перехода к режиму таргетирования инфляции в 2014-2015 годах. Хотя ставки до 2014 года не очень сравнимы с сегодняшней ситуацией, потому что тогда был другой режим», - говорит Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

Таргетирование инфляции означает, что ЦБ следит за ценами, чтобы инфляция в России не превышала 4% - это его главная цель.

Особенность в том, что когда в экономике и на рынках есть проблемы, а рубль слабеет, российский регулятор обычно повышает ставку, чтобы восстановить финансовую стабильность. Но на этот раз все идет совсем по-другому, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

«Инфляционные последствия ослабления рубля оказались минимальными, да и рубль уже отыграл большую часть потерь. Возможно, снижение ставки до 4,5% - это не предел», - не исключает он.

В 2015 году монетарная политика была жесткой - ставка выросла до 17% и постепенно в течение годы снизились до 11%. Тогда регулятор старался поддержать финансовую стабильность банков, чтобы не допустить отток средств с депозитов с целью валютизировать сбережения, но сейчас такая угроза существенно меньше, говорит Куликов.

Низкая инфляция, по итогам мая - это 3%, является главным аргументом для Банка России для снижения ключевой ставки в пятницу на этой неделе. Возвращение инфляции к таргету (цели) в 4% займет время. Сдерживать инфляцию будет, во-первых, сжатый потребительский спрос, восстановление которого этим летом будет сдержанным. Во-вторых, против роста цен выступает укрепившийся в сравнении с мартом-апрелем курс рубля до 70 рублей за доллар, говорит экономист «БКС Премьер» Антон Покатович . Да и финансовая система в стране сейчас более стабильна, чем теоретически могла бы быть.

«Если бы не падение потребительского спроса и отсутствие инфляционного давления в России и других странах, то политика по отношению к ставкам могла бы быть совсем иной», - замечает Брагин.

Уверенность экономистов в маштабах действий ЦБ основана на том, что Эльвира Набиуллина неоднократно подавала «сигналы», что в июне стоит ждать резкого смягчения монетарной политики.

Некоторые, правда, считают, что ЦБ все же решит снизить ставку не на 1 п.п., а только на 0,75 п.п. Это будет означать, что регулятор опасается второй волны кризиса, полагают эксперты. В пользу меньшего снижения ставки в июне говорят также оперативные данные за апрель-май, которые во многом оказались лучше ожиданий, считает Куликов.

Для бизнеса и населения рекордное снижение ставки означает доступ к дешевым кредитным средствам.

Это уменьшает их долговую нагрузку, благодаря чему высвобождаются дополнительные ресурсы для развития бизнеса и для потребительских покупок.

Вслед за снижением ставок традиционно снижаются и ставки по депозитам, которые уже и так достигли исторических минимумов. Это может стимулировать россиян больше потреблять.

«В начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7-4,8%. Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,4-0,6 п.п. в перспективе ближайших 2-3 месяцев. При таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3-7,7%», - говорит Покатович.

«Все это при прочих равных должно способствовать ускорению роста ВВП в условиях, когда экономика далека от состояния «полной занятости», - говорит Брагин.

Однако чуда ждать не стоит. Одним снижением ставки побороть кризис не получится.

«Основная цель регулятора - не побороть кризисные явления, а поддержать экономику на пути восстановления. Для реальной экономики низкие ставки – это база для роста, но не его драйвер. То есть без прямых мер поддержки от правительства сама по себе низкая ставка не сможет сделать чудеса. Эффект от снижения ключевой ставки обычно проявляется в течение двух кварталов», - говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В этом году избежать сокращения экономики РФ на уровнях, близких к 5%, все равно не удастся, констатирует Покатович.

Что касается рубля, то повышение ставки уже заложено в его укреплении, хотя пятничное решение будет позитивным для курса. Но в дальнейшем на российскую валюту будут больше влиять внешние факторы в виде нефтяных цен и падения мировой экономики из-за карантина.

Ключевая ставка в 4,5% - это уже исторически низкий уровень для российской действительности. Но и это может быть не предел.

«Если заглядывать дальше июля, то анализ публичных заявлений и документов Банка России показывает, что во второй половине 2020 года в рамках большинства реалистичных сценариев следует ожидать, что ключевая ставка будет ниже 5,5%, но выше 4%», - считает Дмитрий Куликов из АКРА.

Однако удар второй волны эпидемии, по его мнению, скорее приведет к более сильному снижению ставки – ближе к 4% (при условии, что не придется сдерживать отток вкладов как это было в 2014-2015 годах).