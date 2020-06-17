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Медведев предупредил об экономическом шоке в России 

Артём Кульша и ещё 44 1 час назад
«Россия должна быть готова к шокам»
Фото: РИА Новости
В России вероятен экономический шок. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в колонке для журнала «Россия в глобальной политике».
Путин ознакомился с планом восстановления экономики
Сегодня на сайте издания была опубликована статья Медведева под названием «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса». В ней он высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что в мировой экономике сложилась неблагоприятная ситуация.
Бывший премьер-министр России считает, что эта ситуация может стать причиной возникновения в одной или нескольких странах финансового кризиса. Новый кризис за рубежом будет оказывать давление на валютный и финансовый рынки России и приведет к еще большему снижению спроса на российский экспорт.
«Вероятность такого шока в 2021 году будет выше, чем в 2020-м. К этому мы должны быть готовы», — призвал Медведев.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 8,1 миллиона человек.
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Экономика , Рынки , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Совет безопасности РФ
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