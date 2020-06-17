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Курс доллара: рубль продолжит снижение 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперт из FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара пока не может уйти в сильный рост, но и у рубля не все хорошо: по его мнению, российскую валюту ждет «мучительно долгий» нисходящий тренд.
Ждет ли курс рубля новая волна снижения
В прошлый четверг перед длинными выходными рубль терял свои позиции, но в начале новой недели смог отбить некоторые потери. По мнению эксперта, ослабление рубля было спровоцировано «перестраховавшимися» трейдерами.
Что именно происходит на рынке прямо сейчас — коррекция или новое снижение, аналитики пока не знают, но смотрят на перспективы экономики настороженно. Купцикевич подчеркнул, что на ситуацию будет влиять рост безработицы, настороженность потребителей и падение выручки компаний.
Эксперт напомнил, что рублю удалось прибавить 17 процентов к минимумам марта, но теперь началось «возвращение к реальности», ведь до этого курс доллара падал благодаря слишком оптимистичным ожиданиям.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», от оптимизма не отказывается Сергей Тищенко из «Эксперт РА». По его мнению, рубль к концу года может укрепиться до 66 рублей.
Комментарии 1
Экономика , Видео , Сергей Тищенко , Александр Купцикевич
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