Курс доллара: рубль продолжит снижение 

Эксперт из FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара пока не может уйти в сильный рост, но и у рубля не все хорошо: по его мнению, российскую валюту ждет «мучительно долгий» нисходящий тренд.

В прошлый четверг перед длинными выходными рубль терял свои позиции, но в начале новой недели смог отбить некоторые потери. По мнению эксперта, ослабление рубля было спровоцировано «перестраховавшимися» трейдерами.

Что именно происходит на рынке прямо сейчас — коррекция или новое снижение, аналитики пока не знают, но смотрят на перспективы экономики настороженно. Купцикевич подчеркнул, что на ситуацию будет влиять рост безработицы, настороженность потребителей и падение выручки компаний.

Эксперт напомнил, что рублю удалось прибавить 17 процентов к минимумам марта, но теперь началось «возвращение к реальности», ведь до этого курс доллара падал благодаря слишком оптимистичным ожиданиям.