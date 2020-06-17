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Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства 

РИА Недвижимость и ещё 3 1 час назад
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР
Фото: ТАСС
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
Сенаторы в среду на пленарном заседании СФ обсуждали правила строительства объектов в Крыму, Назаров участвовал в дискуссии.
В ходе обсуждения вице-спикер СФ Галина Карелова спросила у замглавы МЭР о сроках строительства детского реабилитационного центра в Евпатории, чтобы средства на его создание были запланированы в проекте федерального бюджета на 2021 год.
"На сегодняшний день Минздрав разработал "дорожную карту" по проекту, идет обоснование стоимости. Министерство здравоохранения подготовило заявку. Стоимость проекта составит 18,9 миллиарда рублей, строительство запланировано на 2021-2025 годы", — сказал Назаров.
Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день пока нет обоснования стоимости проекта и есть вопросы по выделению земельного участка. По словам Назарова, эта ситуация обсуждалась с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
В свою очередь Матвиенко отметила, что также обсуждала эту тему с вице-премьером РФ по вопросам строительства Маратом Хуснуллиным. "Вопрос строительства в Евпатории детского оздоровительного центра — это приоритетная задача", — сказала сенатор, отметив важность создания новых объектов по оздоровлению для детей.
"Давайте поручим вам заниматься "руками" этой темы. Есть поручение президента по Евпатории. Хватит заниматься болтологией… Можете сейчас отказаться (от выполнения этой задачи — ред.), заодно и от должности", — отметила спикер.
По ее словам, к 15 сентября Минэкономразвития должно предоставить информацию о сроках строительства детского оздоровительного центра в Евпатории.
"Я не снимаю с себя ответственности, все, что зависит от нас, сделаем", — сказал замминистра.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Валентина Матвиенко , Сергей Назаров , Сергей Аксенов , Галина Карелова , Минздрав РФ , Совет Федерации , Минэкономразвития
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