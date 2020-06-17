Американский госдолг считает «мелочь» от России

Антон Шабанов. Россия нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США в качестве временной меры размещения активов, экстраординарным этот шаг не стал. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер"

В апреле этого года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд Из $3 млрд прироста в краткосрочные бумаги была направлена основная часть в $2,939 млрд По данным американского Минфина, на конец апреля вложения России в долгосрочные бумаги выросли на $633 млн — до $4,014 млрд, в краткосрочные — на $2,366. В 2010 году объем US Treasuries (UST) в российском долговом портфеле составлял 170 млрд долларов. С того времени он сократился более чем в 20 раз.

По мнению экспертов, о возвращении к прежним уровням инвестиций РФ в госдолг США даже отчасти, пока речи не идет. В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд А месяцем позже показатель рухнул более чем втрое, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга.

"Примечательно, что почти весь прирост российских вложений в трежерис пришелся на краткосрочные ценные бумаги США, — отмечает Шабанов. — Это практически то же самое, что продолжать держать средства в наличных — деньги вернутся очень быстро, а инвестиционный доход будет незначительным. По сути, это означает, что РФ положила средства в американский банк и через несколько месяцев их заберет с незначительным доходом. Этот шаг видится разумным на фоне турбулентности в мировой экономике. Национальные активы не принято держать на руках в денежном эквиваленте — их постоянно куда-то вкладывают для получения дохода. На фоне сегодняшней турбулентности Центробанк выбрал самое низкодоходное из возможных мест размещения, которое, однако, гарантирует сохранность вложений. Ну и, конечно, сумма все же смехотворна. Чтобы говорить о серьезном росте инвестиций в госдолг США".

Американская экономика теряет инвесторов

Япония в апреле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 11-й месяц подряд: она снизила вложения на $5,7 млрд — до $1 трлн 266 млрд Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель американских Treasuries на $8,8 млрд, до $1 трлн 72,8 млрд Третью строчку занимала Великобритания ($368,5 млрд), четвертую — Ирландия ($300,2 млрд), пятую — Люксембург ($265,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Бразилия, Гонконг, Швейцария, Бельгия и Каймановы острова.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле сократился на $44,7 млрд и составил $6 трлн 765,6 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 47,4 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств. Примечательно, что считающаяся верным союзником Америки Саудовская Аравия в апреле сократила вложения в американский госдолг за месяц на $33,8 млрд до $125,3 млрд Таким образом, за два месяца портфель трежерис, принадлежащих Эль-Рияду, "похудел" на 32%, или на $59,1 млрд

"Пока Америка остается самой крупной мировой экономикой, а значит, стабильной. Ее ценные бумаги не дают сумасшедшего заработка, а являются скорее мерой сбережения средств. Россия отслеживает ситуацию в мировой экономике и вырабатывает новую стратегию по накоплению и сбережению активов. Пока она полностью не сформирована, в качестве "перевалочной базы" для небольшой части средств подойдут и трежерис. Это "квази-кэш", который ни на что не влияет. Все страны мира пользуются в стратегии работы с резервами специальными ограничениями, которые рекомендованы международными финансовыми институтами. Нет в мире страны, которая вкладывалась бы только в золото или только в облигации. Активы размещаются в разные инвестиционные инструменты, чтобы давали определенную прибыль, и при этом были надежно защищены", — подчеркивает Шабанов.

Россия не вкладывается в экономику США

В марте этого года Россия вновь негласно подтвердила, что не намерена вкладываться в американскую экономику. Тогда РФ сократила вложения в американские государственные облигации — с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов России. Вашингтон констатировал: в марте бегство иностранных инвесторов — как частных, так и государственных — было беспрецедентным.

Лишь за один месяц зарубежные держатели трежерис сбросили их на 256 миллиардов долларов, сократив общий портфель до 6,81 триллиона долларов. Активно продавали облигации США центробанки развивающихся стран — им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса. Стоит уточнить, что полуторатриллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации гособлигаций, и бегство инвесторов стало для Штатов шоком.

"Россия продолжает демонстрировать, что не видит американскую экономику в качестве инструмента для инвестиций. Сегодняшнее повышение лишь звучит громко — на 80%. В цифровом эквиваленте рост вложений — лишь доля процента всех резервов, которая даже не заслуживает особого внимания. Монетарные власти РФ лишь перебалансируют резервы — это нормально и происходит постоянно. Но вложений сотни-двух миллиардов долларов в облигации США мы больше не увидим.

Хотя бы потому, что остается возможность заморозки этих средств Соединенными Штатами в рамках политики сдерживания России. Есть и другие риски, идти на которые Москва не хочет. Но главное — вкладывать значительные средства в американский госдолг означает поддерживать экономику США. А это в условиях американских санкций со стороны России будет выглядеть довольно странно. Вложенные в краткосрочные облигации российские $3 млрд Америке ничем не помогут — это "мелочь" по ее масштабам.

Так или иначе, пока еще Штаты все же остаются государством, обеспечивающим четверть мирового ВВП. Несмотря на многочисленные проблемы в Америке, экономика пока выдерживает потрясения и шоки. Потому и гособлигации США продолжат пользоваться спросом у стран, желающих пусть и с минимальной прибылью разместить свои резервы", — заключает Антон Шабанов.