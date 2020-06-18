Медикам дополнительно выделят более 1 млрд рублей

Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что на президентские выплаты медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, кабмин дополнительно выделит один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом. Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал премьер-министр, открывая заседание кабмина.
По его словам, на выплаты медработникам Правительство уже направило 3,9 миллиарда рублей — общая сумма субсидий превысит пять миллиардов 22 миллиона рублей.
На заседании Мишустин также сообщил о распределении трансфертов 75 российским регионам, предназначенных для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям — общая сумма таких трансфертов составила более 27 миллиардов рублей.
Ранее, 8 апреля, Президент России Владимир Путин поручил организовать дополнительные выплаты медикам, работающим непосредственно с больными COVID-19. Надбавки врачам в стационарах составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.