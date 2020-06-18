Медикам дополнительно выделят более 1 млрд рублей

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Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что на президентские выплаты медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, кабмин дополнительно выделит один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом. Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — сказал премьер-министр, открывая заседание кабмина.

По его словам, на выплаты медработникам Правительство уже направило 3,9 миллиарда рублей — общая сумма субсидий превысит пять миллиардов 22 миллиона рублей.

На заседании Мишустин также сообщил о распределении трансфертов 75 российским регионам, предназначенных для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям — общая сумма таких трансфертов составила более 27 миллиардов рублей.