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Статус «нерабочих оплачиваемых дней» закрепят в ТК РФ 

News.ru 45 минут назад
«Нерабочие оплачиваемые дни» добавят в ТК РФ
Фото: ТАСС
Термин «нерабочие оплачиваемые дни» добавят в Трудовой кодекс РФ и определят алгоритм их оплаты. Соответствующая инициатива содержится в первоначальном варианте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В Совфеде верхней палаты обсудили документ с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
«В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за «нерабочие оплачиваемые дни», объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда со ссылкой на вице-спикера сената Галины Кареловой.
В данный момент в законе отсутствует понятие «нерабочие оплачиваемые дни». Но именно оно упомянуто в распоряжении главы РФ Владимира Путина, в соответствии с которым в апреле 2020 года в РФ функционировали только предприятия и компании непрерывного цикла и жизнеобеспечения.
Нерабочие дни с сохранением зарплат наёмных сотрудников объявили после введения во всех регионах РФ режима повышенной готовности. Он предполагает ограничения, сокращающие социальные контакты.
Целый пакет мер политики подготовили для восстановления потребительского спроса, рассказал зампредседателя комиссии ГД РФ по поддержке субъектов МСП Айрат Фаррахов. По его словам, после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), на рынок должен прийти так называемый отложенный спрос. Но потери бизнеса ему вряд ли удастся компенсировать.
Россиянам, работающим 1 июля, должны выплатить двойную зарплату. День всенародного голосования по поправкам в Конституцию официально объявлен выходным днём.
Роструд напоминает, что раз этот день считается нерабочим, то за него сотрудник должен получить двойную зарплату. Для тех, кто в этот день отдыхает, «оплата труда за июль не снижается». В ведомстве подчеркнули, что в данном случае на 1 июля 2020 года распространяются нормы Трудового кодекса, регулирующие оплату труда в праздники.
Как писал NEWS.ru, в начале июня правительство Михаила Мишустина представило президенту план восстановления экономики России после пандемии коронавируса и вызванных ей ограничений. По плану кабмина, ВВП снизится, но доходы россиян начнут расти уже в 2020 году.
Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. Минэкономразвития прогнозирует падение не менее 9,5% во втором квартале 2020 года. Центробанк считает, что падение ВВП РФ будет чуть ниже — на уровне 8%.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что снижение налогов и предложенные правительством отсрочки помогли российскому бизнесу сохранить до 650 миллиардов рублей с начала коронакризиса.
Глава ведомства добавил, что с 1 июня российские банки выдали предпринимателям льготных кредитов на 155 млрд рублей. Программа оказалась настолько востребованной, что правительство увеличит лимит финансирования до 350 млрд рублей.
Более ста предприятий, признанных системообразующими, получили от государства 110 млрд рублей господдержки. Малые предприятия и граждане реструктурировали 255 тысяч кредитов на 270 млрд рублей.
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Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Айрат Фаррахов , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Галина Карелова , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Роструд , Минэкономразвития , Центральный банк России
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