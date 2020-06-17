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Дания ответила на просьбу России по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Дания ответила на просьбу России разрешить ей достраивать газопровод «Северный поток-2» с использованием судов с системой якорного, а не только динамического позиционирования. Об этом сообщает S&P Global со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства (DEA).
В DEA сообщили, что датская сторона будет готова дать ответ компании Nord Stream 2 — оператору газопровода, отвечающему за строительство и эксплуатацию объекта — в течение четырех недель.
По нынешним правилам, Россия имеет право задействовать в строительстве газопровода только суда с динамическим позиционированием. Первоначально работы выполнял трубоукладчик швейцарской компании Allseas, но ей пришлось отозвать судно из-за введенных в конце 2019 года санкций США.
У России есть собственное судно, оснащенное системой динамического позиционирования — трубоукладчик «Академик Черский». В мае он прибыл в Германию к месту строительства финальной части «Северного потока-2». Чтобы приступить к работам в водах Дании, ему нужна страховка. Однако США пригрозили расширить санкции и ввести ограничения против любых компаний, которые предоставляют услуги страхования, модернизации или дооснащения судов для завершения «Северного потока-2».
В настоящее время в немецком порту стоит еще одно российское судно — трубоукладчик «Фортуна» с системой якорного позиционирования. Его смогут подключить к строительству в случае одобрения со стороны Дании.
Газопровод «Северный поток-2», который идет из России в Германию по дну Балтийского моря, собирались запустить еще в конце 2019 года. Однако дату запуска пришлось перенести из-за позиции Дании, которая дольше остальных европейских стран рассматривала заявку Nord Stream 2 на строительство, оценивая влияние газопровода на экологию. Затем проекту помешали санкции США. В итоге завершение строительства перенесли на рубеж 2020-2021 годов.
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