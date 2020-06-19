Курс доллара: что случится с рублем 19 июня 

Опрошенные аналитики заявили, что курс доллара вырос, а рубль потерял часть позиций в ожидании заседания Центробанка 19 июня. На этой встрече регулятор решит судьбу ключевой ставки.

По мнению большинства собеседников издания, ЦБ впервые с 2015 года снизит ставку сразу на один процентный пункт.

На торгах 18 июня российской валюте помогали нефтяные цены, росшие перед заседанием представителей ОПЕК+. Баррель нефти Brent подорожал на 1,69 процента, до 41,4 доллара. Бочка нефти WTI прибавила в цене два процента и стоила 38,72 доллара.

В то же время на рубль влияли и негативные факторы, среди которых новости о второй волне коронавируса в мире и, в частности, в Пекине.

Специалист Инбанка Алексей Капитонов считает, что курс доллара окажется на уровне 69-70 рублей, если ЦБ снизит ставку менее чем на один процентный пункт. На следующей неделе, по его мнению, российская валюта снова может укрепиться до 68,90 рубля за доллар.

Эксперт «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что решение по ключевой ставке на рубль вообще не повлияет, но Антон Покатович из «БКС Премьер» опасается ослабления рубля в случае серьезного снижения ставки. По его мнению, доллар может вырасти до 71 рубля.