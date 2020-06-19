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Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Госдолг Великобритании превысил размер ВВП
Фото: Reuters
Размер государственного долга Великобритании превысил в мае размер ВВП страны впервые за последние 57 лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).
Согласно распространенным данным, на фоне мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса нового типа размер госдолга достиг без малого £2 трлн (£1 950 млрд или $2 421 млрд), увеличившись за год на £173,2 млрд Это на 20,5 процентных пункта больше, чем в мае 2019 года.
"Размер государственного долга в конце мая 2020 года составил 100,9% от размера ВВП. Впервые соотношение размера долга превысило 100% от объема ВВП с финансового года, завершившегося в марте 1963 года", — отмечается в отчете ONS.
Объем государственных заимствований в мае составил £55,2 млрд ($68,5 млрд), что на £49,6 млрд ($61,6 млрд) больше, чем за аналогичный отрезок 2019 года. При этом поступления в государственный бюджет упали на 28,4% по сравнению с маем 2019 года, составив £40,7 млрд ($50,5 млрд). Из этой суммы доходы от налоговых отчислений составили £28,9 млрд ($36 млрд).

О мерах поддержки

На прошлой неделе Минфин королевства сообщил о том, что меры, направленные на финансовую поддержку британского бизнеса и населения королевства, стоили властям Великобритании уже больше £110 млрд (около $136 млрд по нынешнему курсу).
С начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания британский бизнес получил займов более чем на £33 млрд ($41 млрд). Финансовая помощь еще на £16 млрд ($20 млрд) была предоставлена Банком Англии британским корпорациям. Государственные гранты на £10 млрд ($12,4 млрд) получили малый бизнес, гостиницы, рестораны и предприятия розничной торговли. Кроме того, бюджет страны недосчитался £22 млрд (почти $27,3 млрд) из-за предоставленной бизнесу отсрочки по уплате НДС.
По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 300 тыс., а число летальных исходов — 42,2 тыс.
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Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Минфин
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