Россия уточнила позицию по газу для Белоруссии

Российская сторона не собирается ограничивать поставки газа в Белоруссию. Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

"По сведениям Министерства энергетики России от сегодняшнего дня, нет никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь", — сказал дипломат, комментируя появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что "Газпром" перекроет поставки природного газа в республику с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией.

По его словам, лучше доверять официальной информации, а не раздумьям "тех аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию". Он обратил внимание на то, что сегодня поставки газа осуществляются в соответствии с тем договором, который был подписан с белорусской стороной, и в этом году согласована цена на газ в $127 за тысячу кубометров. "Российская Федерация готова к переговорам о цене газ в 2021 году", — напомнил дипломат.

Минэнерго Белоруссии также сообщило, что не получало уведомлений от "Газпрома" о прекращении поставок газа. В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн На это белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. кубометров.

В первых числах июня Минэнерго Белоруссии направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Белоруссии отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Белоруссии.