Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей.

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Это рекордный показатель за всю историю торгов. Так, во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 году стоимость бензина Аи-95 не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. С середины апреля цена выросла более, чем на 50 процентов.

Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты отметили, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит бензина Аи-95. При этом спрос на него со стороны автозаправочных станций и трейдеров продолжает расти.