Бензин в России рекордно подорожал

Это рекордный показатель за всю историю торгов. Так, во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 году стоимость бензина Аи-95 не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. С середины апреля цена выросла более, чем на 50 процентов.
Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты отметили, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит бензина Аи-95. При этом спрос на него со стороны автозаправочных станций и трейдеров продолжает расти.
Также экономисты указали, что спрос на топливо в России после отмены введенных для борьбы с коронавирусом ограничений восстанавливается быстрее, чем производство на нефтеперерабатывающих заводах. Также на ситуацию повлиял недавний запрет правительства на импорт бензина из-за рубежа.