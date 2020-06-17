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Бензин в России рекордно подорожал

Lenta.ru
1 час назад
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Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей.
Бензин в России рекордно подорожал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это рекордный показатель за всю историю торгов. Так, во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 году стоимость бензина Аи-95 не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. С середины апреля цена выросла более, чем на 50 процентов.
Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты отметили, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит бензина Аи-95. При этом спрос на него со стороны автозаправочных станций и трейдеров продолжает расти.
Также экономисты указали, что спрос на топливо в России после отмены введенных для борьбы с коронавирусом ограничений восстанавливается быстрее, чем производство на нефтеперерабатывающих заводах. Также на ситуацию повлиял недавний запрет правительства на импорт бензина из-за рубежа.
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Экономика,Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Интерфакс
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