Росстат оценил рост цены на бензин за неделю 

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 8 по 14 июня выросла на 8 копеек и составила 45 рубля, средняя цена литра дизельного топлива увеличились на 4 копейки и составила 47,78 рубля, сообщает Росстат . В целом с начала года бензин подорожал на 0,5%, цена дизельного топлива не изменилась.

Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов России.

Более всего он подорожал в Кызыле — на 2,1% и Махачкале — на 1,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тюмени — на 0,2%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.