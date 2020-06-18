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Росстат оценил рост цены на бензин за неделю 

Rambler News Service и ещё 5 44 минуты назад
Росстат оценил рост цены на бензин за неделю
Фото: РИА Новости
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 8 по 14 июня выросла на 8 копеек и составила 45 рубля, средняя цена литра дизельного топлива увеличились на 4 копейки и составила 47,78 рубля, сообщает Росстат. В целом с начала года бензин подорожал на 0,5%, цена дизельного топлива не изменилась.
Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов России.
Более всего он подорожал в Кызыле — на 2,1% и Махачкале — на 1,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тюмени — на 0,2%.
В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.
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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Росстат
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