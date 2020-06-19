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Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Раскрыты новые смертельные угрозы для экономики
Фото: Reuters
Германский Deutsche Bank назвал смертельные угрозы для мировой экономики на ближайшее десятилетие. О них говорится в исследовании кредитного учреждения, пишет Business Insider.
Банк представили четыре возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, в мире произойдет пандемия нового вируса. Согласно второму, мировой экономике угрожает сильнейшее извержение вулкана категории VEI-7 (извержение, при котором объем выбросов пепла превышает 100 кубических километров). Третий и четвертый сценарии предполагают мощную вспышку на Солнце и начало войны глобального масштаба. Вероятность, что один из этих сценариев будет реализован до 2030 года, составляет 33 процента, считают в Deutsche Bank.
Как пояснили в кредитном учреждении, 2020 год примером коронавируса уже доказал, насколько разрушительной может быть глобальная пандемия. Говоря о втором сценарии, в банке напомнили об извержении исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, которое ударило по экономике и нарушило авиасообщение во всей Северной Европе. При этом эксперты отметили, что это извержение было слабым по сравнению с категорией VEI-7. В последний раз действительно мощное событие происходило в Индонезии в 1815 году и тогда привело к гибели десятков тысяч человек.
Говоря об угрозе солнечной вспышки, эксперты разъяснили, что она может нанести серьезный ущерб современной инфраструктуре, которая завязана на электронике. В качестве примера они привели «событии Каэррингтона», произошедшее в 1859 году. Тогда вспышка вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, по всему миру наблюдались яркие северные сияния. Сценарий с войной мирового масштаба в Deutsche Bank сочли наименее вероятным, однако его реализацию нельзя исключить полностью, полагают эксперты.
В 2020 году на мир обрушилась пандемия коронавируса, которая стала самым серьезным экономическим шоком для планеты со времен Великой депрессии 1930-х годов. По оценке Всемирного банка (ВБ), мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2 процента. Международный валютный фонд (МВФ) в апреле предсказал падение глобальной экономики на 3 процента по итогам года, однако в июне пересмотрел оценку и заявил, что снижение будет более значительным.
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Комментарии 3
Экономика , Международный валютный фонд , ДОЙЧЕ Банк , Всемирный Банк
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