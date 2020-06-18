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Украина будет добывать нефть и газ рядом с Крымом 

Вероника Полынина и ещё 2 14 минут назад
Украина будет добывать нефть и газ рядом с Крымом
Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, рассказал главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер.
«У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.
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По словам Ватерландера, «Нафтогаз» планирует привлечь к проекту инвесторов. Он напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
«Там были определенные месторождения поблизости от Крыма, и мы хотим их разрабатывать, инвестировать туда и, соответственно, достичь новых партнерств», — заявил Ватерландер.
Как сообщал «Рамблер», в январе 2020 года дочерняя компания «Нафтогаза» «Укрогазодобыча» сообщила, что пять главных газовых месторождений страны истощены на 80-90 процентов.
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Экономика , Нафтогаз , ИТАР-ТАСС
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