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Минфин в июле перечислит регионам второй транш поддержки 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Минфин перечислит регионам второй транш поддержки
Фото: РИА Новости
Минфин РФ в июле перечислит регионам второй транш финансовой поддержки, выделенных правительством для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости, говорится в сообщении на сайте министерства.
На эти цели правительством предусмотрено 200 млрд рублей.
Половину суммы — 100 млрд рублей — Минфин перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов в апреле текущего года.
"Анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки целесообразно осуществлять по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие в июле", — говорится в сообщении.
Подходы, которые использовались при распределении первого транша поддержки, справедливы и актуальны, отмечает Минфин, поэтому их следует сохранить.
"Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, проиндексированного на прогнозный темп роста доходов 2019 к 2020 году и с учетом доли первоочередных расходов. Это позволит осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона", — отмечает Минфин.
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Экономика , Минфин
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