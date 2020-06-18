Минфин перечислит регионам второй транш поддержки

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Минфин РФ в июле перечислит регионам второй транш финансовой поддержки, выделенных правительством для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости, говорится в сообщении на сайте министерства.

На эти цели правительством предусмотрено 200 млрд рублей.

Половину суммы — 100 млрд рублей — Минфин перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов в апреле текущего года.

"Анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки целесообразно осуществлять по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие в июле", — говорится в сообщении.

Подходы, которые использовались при распределении первого транша поддержки, справедливы и актуальны, отмечает Минфин, поэтому их следует сохранить.